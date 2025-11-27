Afferra il rotolo di gioielli e tanta la fuga rapinatore braccato dalla commessa che lo fa arrestare

E' finito male, per il rapinatore, il colpo messo a segno in una gioielleria di Faenza. L'uomo, 37 anni già noto alle forze dell'ordine, è finito arrestato, dopo che è stato bloccato in un primo momento dalla stessa addetta del punto vendita. Oggi pomeriggio, giovedì, i Carabinieri del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Afferra il rotolo di gioielli e tanta la fuga, rapinatore braccato dalla commessa che lo fa arrestare

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Afferra il rotolo di gioielli e tanta la fuga, rapinatore braccato dalla commessa che lo fa arrestare - L’uomo, dopo essere entrato come un normale cliente all’interno della gioielleria, ha chiesto a una delle commesse che gli fossero mostrate una serie di medaglie in oro ... Come scrive ravennatoday.it