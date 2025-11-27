Affari Tuoi Gemma lascia lo studio e parte l' insulto | La peggiore di sempre

Nella puntata di Affari Tuoi del 27 novembre la concorrente calabrese Gemma, parrucchiera di Mirto Crosia (Cosenza), ha giocato con il pacco numero 1 accompagnata dalla sorella Margherita. Ha iniziato eliminando subito tre pacchi rossi pesanti (75.000, 10.000 e 200.000 euro) ma ha trovato anche Gennarino, portando a casa 4.000 euro di jackpot. Ha rifiutato le prime due offerte del Dottore (27.000 e poi 30.000 euro) spiegando di avere un mutuo da pagare, la casa da finire e il desiderio di fare un regalo importante alla madre che l’aiuta nel salone.Guidata da numeri “magici” legati ai compleanni e ai sogni dei genitori defunti, è arrivata al finale con tre pacchi rimasti: 20 euro, 50. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Gemma lascia lo studio e parte l'insulto: "La peggiore di sempre"

