Scoppia la polemica dopo i casting per partecipare ad Affari Tuoi, noto programma condotto da Stefano De Martino e trasmesso su Rai1. A quanto pare la scelta di chi far partecipare al gioco tv ha scontentato non poco gli aspiranti concorrenti, che hanno dato vita a una vera e propria bufera social. Stando alle accuse, infatti, la scelta dei futuri "pacchisti" sarebbe abbastanza condizionata. Tutto è ovviamente partito dai casting, che sono stati riaperti da qualche settimana. In migliaia si sono presentati per partecipare ad Affari Tuoi come pacchisti. La speranza è quella di riuscire a mettere le mani su uno dei tanti premi, oltre a vivere un po' di notorietà in tv. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Affari tuoi, è rivolta degli aspiranti concorrenti: "Scelgono sempre gli stessi"