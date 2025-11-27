Affari tuoi è rivolta degli aspiranti concorrenti | Scelgono sempre gli stessi
Scoppia la polemica dopo i casting per partecipare ad Affari Tuoi, noto programma condotto da Stefano De Martino e trasmesso su Rai1. A quanto pare la scelta di chi far partecipare al gioco tv ha scontentato non poco gli aspiranti concorrenti, che hanno dato vita a una vera e propria bufera social. Stando alle accuse, infatti, la scelta dei futuri "pacchisti" sarebbe abbastanza condizionata. Tutto è ovviamente partito dai casting, che sono stati riaperti da qualche settimana. In migliaia si sono presentati per partecipare ad Affari Tuoi come pacchisti. La speranza è quella di riuscire a mettere le mani su uno dei tanti premi, oltre a vivere un po' di notorietà in tv. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#AffariTuoi, Ronny piange: “Mia moglie mi ammazzerà ma vorrei pagare tutti i debiti”, cambia 3 pacchi e sbanca Vai su X
"Uno vorrebbe venire qua e spaccare, magari levarsi tutti i debiti che uno ha con il mutuo, come tutti". La puntata di Affari tuoi di stasera è stata ricca di colpi di scena. Ronny, in lacrime, ha rifiutato le offerte del Dottore pur sapendo che la moglie si sarebbe arra - facebook.com Vai su Facebook
Affari Tuoi, aspiranti concorrenti in rivolta contro il programma: cosa ha combinato De Martino - Il noto ‘gioco dei pacchi’ condotto da Stefano De Martino è finito al centro di una grossa polemica per le scelte fatte durante i provini scopriamo di più. Segnala libero.it
Affari tuoi, è rivolta degli aspiranti concorrenti: "Scelgono sempre gli stessi" - Serpeggia un certo malcontento fra i concorrenti del programma condotto da Stefano De Martino: polemiche sulla scelta dei personaggi da mandare in onda ... Scrive ilgiornale.it
Affari Tuoi non va in onda, rivolta social: "Non se ne può più!" Cosa sta succedendo - Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Secondo libero.it