AEW | Al via il Continental Classic subito scontro in famiglia nel girone Gold

Nei giorni scorsi la AEW ha annunciato i partecipanti al Continental Classic 2025, ormai un appuntamento fisso per la federazione sul finire dell’anno. Dodici partecipanti divisi in due gironi con in palio al termine del torneo il Continental Championship, titolo “scomparso” quest’anno in seguito all’unificazione con l’International Championship da parte di Kazuchika Okada, ma che torna in palio in questo torneo e potrà tornare separato nel caso in cui il giapponese non dovesse vincere anche quest’anno. Il riscatto di Fletcher. Girone Gold, di cui tratta questa news, composto dal campione Kazuchika Okada, Kyle Fletcher, Darby Allin, Kevin Knight, PAC e Mike Bailey. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

