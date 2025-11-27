Aeroporto Ryanair incontra la Regione | Pronti a aumentare i voli
Il governatore dell'Emilia Romagna, Michele de Pascale, ha incontrato giovedì mattina in Regione i vertici di Ryanair per fare il punto sulla strategia regionale per lo sviluppo e la valorizzazione degli scali aeroportuali dell’Emilia-Romagna. “Siamo già pronti ad abolire la council tax per gli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
#Ryanair, 44 rotte per l'inverno dall' #aeroporto di #Bologna e un'offerta speciale a 34,99 euro
"Mancata accettazione della proposta di Ryanair per l'aeroporto e inadeguatezza della programmazione strategica per il 2026" Interrogazione di Enrico Melasecche (Lega), la presidente della Giunta, Stefania Proietti, risponde: "la proposta di Ryanair no
Verso lo stop alla tassa sull'aeroporto Ridolfi, Ryanair incontra la Regione: "Pronti a aumentare i voli" - Il governatore dell'Emilia Romagna, Michele de Pascale, ha incontrato giovedì mattina in Regione i vertici di Ryanair per fare il punto sulla strategia regionale per lo sviluppo e la valorizzazione de ...
Incontro Regione E-R-Ryanar, 'pronti ad abolire tasse comunali' - Romagna è pronta ad abolire l'addizionale municipale per gli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini.
Consiglio regionale, Falcomatà: "cosa succederà ai nostri aeroporti quando terminerà il contratto con Ryanair? E sulle funzioni alla città metropolitana…" - Primo intervento da consigliere regionale per Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria per 11 anni, alle prese con problemi con il Pd e con le partecipate del comune.