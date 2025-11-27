aereo del magnate romeno precipitato per la famiglia fu un errore tecnico oggi si oppone alla archiviazione

MILANO Guerra di perizie tra la famiglia e la procura che ha chiesto l’archiviazione. Per la famiglia del magnate romeno Petrescu la causa dell’incidente, "al di là di ogni ragionevole dubbio, è stata un guasto del pitch trim ", sistema di assetto di volo, rimasto "bloccato" nella posizione "di decollo". La conclusione è firmata da otto esperti, tra cui piloti e tecnici che hanno lavorato anche per la Nasa, sul caso, del 3 ottobre 2021, dell’aereo privato, un Pilatus Pc-12, che precipitò a San Donato, su un edificio, per fortuna vuoto, causando la morte delle 8 persone che erano a bordo, tra cui un bimbo di un anno e lo stesso pilota, il magnate romeno Dan Petrescu. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

