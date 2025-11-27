Adrien Fourmaux comanda il Rally dell’Arabia Saudita Lontani Sebastien Ogier e Elfyn Evans
Adrien Fourmaux si porta al comando del Rally dell’Arabia Saudita, quattordicesimo appuntamento del Mondiale WRC 2025.Sullo sterrato attorno a Jeddah abbiamo vissuto la seconda giornata di gare della tappa saudita che andrà ad assegnare il titolo. I due contendenti, però, Sebastien Ogier e Elfyn Evans hanno accusato distacchi notevoli e sembrano già fuori dalla corsa al successo. Cercheranno, a questo punto, di tenersi lontani dai guai e puntare a fare il massimo possibile a livello di punti. Davanti a tutti, dopo 8 prove speciali, troviamo Adrien Fourmaux (Hyundai i20) con un margine di vantaggio di 6. 🔗 Leggi su Oasport.it
