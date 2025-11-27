AdR premia l’innovazione interna | Sky Guardian vince l’Hangar Program e vola in Silicon Valley
Fiumicino, 27 novembre 2025 – Aeroporti di Roma ha concluso la seconda edizione del suo programma di intrapreneurship, dedicato alle idee innovative sviluppate dai dipendenti. Il progetto “ Sky Guardian ” è stato scelto come proposta vincitrice. Riconoscimento speciale per la Best Performer. L’iniziativa interna punta a migliorare servizi e processi dell’aeroporto coinvolgendo il personale in un percorso strutturato di selezione e sviluppo delle idee. Il percorso di selezione. La seconda edizione dell’Hangar Program è partita il 6 maggio, quando 230 dipendenti hanno presentato cinquantacinque proposte dedicate alla soluzione di sfide operative e organizzative. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
