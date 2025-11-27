Adolf Hitler eletto in Africa Ma niente paura no è tornato e non vuole conquistare il mondo

No, non è uno scherzo. Né un colpo di sole. In Namibia, paese dell’Africa meridionale un uomo chiamato Adolf Hitler ha vinto di nuovo le elezioni. E no, non ha intenzione di invadere nessun paese vicino. Adolf Hitler Uunona – questo il suo nome completo – è un consigliere regionale di Ompundja, dove ha già . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Adolf Hitler eletto in Africa. Ma niente paura, no è tornato e non vuole conquistare il mondo

