Adhd perché le diagnosi stanno aumentando così tanto?

I casi certificati crescono in molti paesi del mondo. Ma tra criteri diagnostici variabili, social e pressioni quotidiane, il fenomeno è più complesso del previsto. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Adhd, perché le diagnosi stanno aumentando così tanto?

Approfondisci con queste news

PDP per studenti con ADHD: perché è importante e cosa può prevedere Sempre più genitori scoprono che il proprio bambino ha ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività) e si chiedono: “A scuola cosa si può fare concretamente?” Una risposta fon - facebook.com Vai su Facebook

Il figlio di Martina Colombari e la diagnosi di ADHD: quali sono i sintomi in età adulta - A Belve Martina Colombari ha parlato del figlio ventunenne Achille Costacurta, a cui due anni fa è stato diagnosticato l'ADHD ... fanpage.it scrive

Adhd. Non solo bambini, in Italia colpiti 2 milioni di adulti. Per gli esperti: “Mancano le diagnosi in età infantile” - Gli adulti con questo disturbo presentano, oltre ad una storia di scarso rendimento scolastico, un eccesso di separazioni, più elevate probabilità di difficoltà lavorative e uso di droghe, sfavorevoli ... Scrive quotidianosanita.it

«Dicevano che fosse distratto, invece mio figlio aveva l’Adhd», i racconti dal lab della Romanina specializzato in cure psico-fisiche - Ha sette anni la bambina che aveva perso il sorriso perché non riusciva a stare in ... Si legge su msn.com