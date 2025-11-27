Adesso i ladri portano via anche i contatori dell' acqua
Una serie di furti mirati, sta colpendo nelle ultime settimane la rete idrica cittadina. Nelle ore notturne, in diverse zone di Catania, ignoti stanno sradicando i contatori in ottone installati presso le utenze servite da Sidra., lasciando interi nuclei familiari senza acqua e causando gravi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
rete veneta. . TEZZE SUL BRENTA | ALLARME FURTI, LADRI IN CASA MENTRE IL PROPRIETARIO FA LA DOCCIA – Ladri ancora scatenati nel territorio bassanese. Ieri sera hanno colpito a Tezze sul Brenta. Sono entrati in un’abitazione mentre i proprietari - facebook.com Vai su Facebook
Ladri nel casolare portano via di tutto - Era accaduto nei mesi scorsi a Preggio ed ora succede nella frazione di Spedalicchio. Lo riporta lanazione.it
Ladri alla pompa di benzina di Pontecagnano: sradicano l’erogatore del distributore e se lo portano via - I malviventi arrivano nel cuore della notte, sradicano l'erogatore del distributore, dove si infilano monete e ... Come scrive fanpage.it
Ancora spaccate in centro a Torino: ora i ladri prendono di mira chi offre il servizio ritiro pacchi - L’ultimo colpo in un bar di via Assarotti, la titolare: “Hanno trovato solo vestiti di seconda mano e dieci euro di fondo cassa” ... torino.repubblica.it scrive