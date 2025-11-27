Una serie di furti mirati, sta colpendo nelle ultime settimane la rete idrica cittadina. Nelle ore notturne, in diverse zone di Catania, ignoti stanno sradicando i contatori in ottone installati presso le utenze servite da Sidra., lasciando interi nuclei familiari senza acqua e causando gravi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Adesso i ladri portano via anche i contatori dell'acqua