Addio quanto mancherai Musica italiana in lutto | l’annuncio di Claudio Baglioni

La notizia della sua scomparsa è arrivata nelle ultime ore come un’onda improvvisa, capace di travolgere non solo il mondo della musica, ma anche quella Ciociaria che lo aveva accolto e che lui, ormai da anni, considerava casa. Musicista sensibile, instancabile e profondamente innamorato del suo mestiere, affrontava da tempo una malattia complessa, contro cui aveva combattuto in silenzio. La sua morte lascia un vuoto che pesa soprattutto su chi aveva imparato a riconoscere, nelle note del suo sax, una forma di bellezza gentile e necessaria. Per molti, il suo volto era diventato parte integrante delle più importanti produzioni musicali italiane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it