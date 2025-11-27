Addio alla dea dell’alta moda l’annuncio devastante | fine di un’era

Tvzap.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa della famosa stilista rappresenta un momento di profonda riflessione per il mondo della moda internazionale e per tutti coloro che hanno riconosciuto nel suo lavoro una forza propulsiva di innovazione e libertà espressiva. Non è semplice colmare il vuoto lasciato da figure che, come lei, hanno saputo ridefinire i confini dell’estetica contemporanea, segnando un’epoca e influenzando generazioni di stilisti, artisti e appassionati. La moda, più di altri settori creativi, si fa spesso portavoce di cambiamenti sociali e culturali, e la perdita di una delle sue protagoniste più visionarie segna la fine di un capitolo importante. 🔗 Leggi su Tvzap.it

addio alla dea dell8217alta moda l8217annuncio devastante fine di un8217era

© Tvzap.it - Addio alla dea dell’alta moda, l’annuncio devastante: fine di un’era

Altri contenuti sullo stesso argomento

Addio a Giorgio Armani, re della moda - È morto oggi all’età di 91 Giorgio Armani, protagonista indiscusso della moda e dello stile italiano. Si legge su living.corriere.it

Addio Giorgio Armani. Ecco perché è stato veramente il re della moda - «Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e la realtà. milanofinanza.it scrive

***Moda: addio a Giorgio Armani, con lui azienda sempre "indipendente" - Con "infinito cordoglio", il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e ... Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Addio Dea Dell8217alta Moda