Addio alla dea dell’alta moda l’annuncio devastante | fine di un’era

La scomparsa della famosa stilista rappresenta un momento di profonda riflessione per il mondo della moda internazionale e per tutti coloro che hanno riconosciuto nel suo lavoro una forza propulsiva di innovazione e libertà espressiva. Non è semplice colmare il vuoto lasciato da figure che, come lei, hanno saputo ridefinire i confini dell’estetica contemporanea, segnando un’epoca e influenzando generazioni di stilisti, artisti e appassionati. La moda, più di altri settori creativi, si fa spesso portavoce di cambiamenti sociali e culturali, e la perdita di una delle sue protagoniste più visionarie segna la fine di un capitolo importante. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Addio alla dea dell’alta moda, l’annuncio devastante: fine di un’era

Altri contenuti sullo stesso argomento

[ Buonanotte, dissi, o meglio: addio. ] A chi, o a che cosa, stavo dicendo addio? Non lo sapevo bene, ma era quel che mi andava di dire ad alta voce. Addio e buonanotte a tutti, ripetei. Reclinai il capo all'indietro e mi misi a guardare la luna. Antonio Tabucchi, - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Giorgio Armani, re della moda - È morto oggi all’età di 91 Giorgio Armani, protagonista indiscusso della moda e dello stile italiano. Si legge su living.corriere.it

Addio Giorgio Armani. Ecco perché è stato veramente il re della moda - «Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e la realtà. milanofinanza.it scrive

***Moda: addio a Giorgio Armani, con lui azienda sempre "indipendente" - Con "infinito cordoglio", il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e ... Da ilsole24ore.com