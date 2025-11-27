Addio al maestro Alessandro Tomei lutto nel mondo della musica

Il mondo della musica italiana e la Ciociaria piangono la scomparsa di Alessandro Tomei, il rinomato sassofonista, clarinettista e flautista, originario di Supino (FR). Il musicista si è spento nelle scorse ore dopo una lunga e difficile malattia, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

