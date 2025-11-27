Addio al commendatore Paterlini Lavorò col ministero dell’Eritrea

Ha destato profondo cordoglio la scomparsa del commendatore Achille Paterlini, imprenditore di 86 anni, famiglia originaria della Bassa, di Novellara, ma negli anni Trenta trasferitasi per lavoro in Eritrea. In terra africana era nato Achille, poi tornato in Italia, aprendo l’azienda Itco a Villa Cella, che è ora gestita dalle figlie Debora e Stefania. Negli anni Ottanta era stato direttore di un’azienda di surgelazione a Campagnola, ottenendo poi incarichi per il ministero dell’agricoltura eritreo, ricoprendo pure il ruolo di referente regionale per l’Ambasciata Eritrea di Roma. Nel 1991 il conferimento del titolo di commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

