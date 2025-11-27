Addio ad Alessandro Tomei | la musica italiana perde uno dei suoi interpreti più raffinati Il cordoglio di Claudio Baglioni Il famoso musicista era originario di Supino

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il mondo della musica e la comunità di Supino, in provincia di Frosinone, piangono la morte di Alessandro Tomei, sassofonista, clarinettista e flautista tra i più apprezzati del panorama italiano. L’artista si è spento dopo una lunga malattia, lasciando un’eredità profonda nel jazz e nella musica pop nazionale. Una carriera costruita accanto ai grandi della scena italiana. Pur rimanendo legato alle sue origini ciociare, Tomei ha calcato per anni i palchi più importanti, distinguendosi per uno stile elegante e riconoscibile. Ha collaborato con figure di primo piano della musica italiana, tra cui Claudio Baglioni, con cui ha condiviso concerti e registrazioni, Ornella Vanoni e Danilo Rea, contribuendo a progetti che hanno segnato la storia recente della musica leggera e jazz. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

