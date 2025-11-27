Addio a un’icona del cinema lutto improvviso
E’ scomparso a 81 anni un grandissimo attore, protagonista di alcune interpretazioni davvero iconiche. Ha lavorato con alcuni dei migliori registi della storia del cinema La notizia è stata accolta con grande tristezza dagli appassionati di cinema che hanno avuto la possibilità di ammirare alcune delle sue interpretazioni più iconiche. E’ morto a 81 anni. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Approfondisci con queste news
Musica Addio al cantante giamaicano, morto ieri a 81 anni. Un’icona che ribaltò l’immaginario postcoloniale. L’indipendenza dell’isola, i tempi con la Beverley’s, l’esperienza a Londra - facebook.com Vai su Facebook
Addio Ornella. Non sei stata solo una cantante ma un’icona di fascino, eleganza e personalità. La tua voce particolare ha incantato, le tue parole le hanno cantate a tutti. Anche se la “musica è finita” continueremo ad ascoltarti nel tempo perché sei “senza fine” Vai su X
Lutto nel cinema per la scomparsa dell’attrice che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tutti - Addio a Jill Freud, l'attrice di "Love Actually" e ispirazione per Lucy Pevensie. Secondo bigodino.it
Addio Robert Redford, leggenda del cinema e antidivo - Il decesso, nella sua casa di Provo nello Utah, è avvenuto il 16 settembre nel sonno. Riporta ansa.it
Cinema, addio a Diane Keaton: musa di Woody Allen - Secondo quanto riporta il sito americano "People" l'attrice è deceduta in California ma non ... Si legge su iltempo.it