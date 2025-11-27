Addio a Pino Clemente vate dell' atletica siciliana | Perdiamo un grande uomo

“L'atletica siciliana perde un grande uomo”. Con queste parole Rachid Berradi “saluta” il professore Pino Clemente, figura di straordinario rilievo nel panorama dell’atletica leggera italiana, morto martedì. Palermitano, Clemente avrebbe compiuto 89 anni la prossima primavera.Rachid Berradi - ex. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Addio a Pino Clemente, vate dell'atletica siciliana: "Perdiamo un grande uomo"

Addio Pino Clemente, divulgatore di atletica - Tecnico, giornalista, professore, studioso e scrittore ma la parola più giusta per definire Pino Clemente, scomparso ieri a Palermo all’età di 88 anni, è “divulgatore di atletica”. fidal.it scrive

Atletica: addio a Pino Clemente, il decano dei tecnici siciliani più apprezzato a livello nazionale - Palermo piange la scomparsa dell'ex calciatore e velocista degli anni '60 che ha fatto crescere generazioni di tecnici e allenato grandi campioni, su tutte la maratoneta bagherese Margherita Gargano. Segnala lasicilia.it

Addio a Pino Clemente, maestro e pioniere dell’atletica siciliana e italiana - Presidente: Sebastiano Leonardi Via Marchese di Villabianca, 111 90143 Palermo Telefono: 091/346430 Email: cr. Scrive fidal.it