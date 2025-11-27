Addio a Pam Hogg morta serenamente in un letto di hospice a 66 anni la stilista britannica vestì anche Rihanna Kate Moss e Lady Gaga

La famiglia, in una dichiarazione diffusa su Instagram, si è detta "profondamente addolorata" nell'annunciarne la scomparsa, spiegando che la stilista è morta circondata da "cari amici e familiari". La causa del decesso non è stata resa nota Addio a Pam Hogg, icona assoluta della moda britann.

