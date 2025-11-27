Addio a Pam Hogg morta la stilista punk rock che vestì Lady Gaga e Kate Moss

(Adnkronos) – È morta Pam Hogg, la stilista scozzese che ha segnato la moda internazionale con le sue creazioni punk rock audaci e stravaganti. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia con un post su Instagram. Hogg non aveva mai reso pubblica la sua età ma secondo la stampa britannica aveva 66 anni. La . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

