Il mondo della moda piange Pam Hogg, la stilista scozzese che ha rivoluzionato le passerelle negli anni Ottanta con i suoi design futuristici e provocatori. La famiglia ha annunciato su Instagram che la designer è morta pacificamente in un hospice di Hackney, circondata da amici e familiari. Nata a Paisley, vicino Glasgow, Hogg aveva 66 anni e lascia un’eredità creativa che ha segnato generazioni di artisti e designer. Nel loro comunicato, i familiari hanno ringraziato lo staff del St Joseph’s Hospice per il supporto offerto nei giorni finali e hanno celebrato lo spirito creativo di Pamela: “ Il suo lavoro ha toccato le vite di persone di tutte le età e lascia una magnifica eredità che continuerà a ispirare, portare gioia e sfidarci a vivere oltre i confini delle convenzioni “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Addio a Pam Hogg, leggendaria stilista scozzese che vestì Lady Gaga e Björk, disse: “Al diavolo la normalità!”