Adani analizza la sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid | La credibilità non basta

Inter News 24 Adani non ha alcun dubbio sulla condotta della squadra di Chivu: «Inter, il gioco è stato buono, ma i dettagli condizionano il risultato». Nel post-partita della sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid in Champions League, Lele Adani ha commentato l’andamento della gara ai microfoni di Viva el Futbol. L’ex calciatore nerazzurro ha sottolineato come il team di Chivu sia stato capace di condurre la partita per gran parte del tempo, ma abbia peccato nei dettagli cruciali. « Con Gimenez si perde e la perdi anche nel derby », ha esordito Adani, riferendosi alla rete decisiva di Gimenez nel recupero, che ha condannato l’ Inter alla sconfitta. 🔗 Leggi su Internews24.com

