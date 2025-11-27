Acquisti | Cambiano le abitudini dei piacentini settore più coinvolto la ristorazione per il 52,3%

«Negli ultimi dodici mesi i piacentini hanno cambiato in modo significativo il proprio modo di comprare, adattandosi a un contesto economico percepito come fragile e incerto». A parlare Confcommercio Piacenza, che ha realizzato un’indagine con Format Research su un campione rappresentativo di 500. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Acquisti: «Cambiano le abitudini dei piacentini, settore più coinvolto la ristorazione (per il 52,3%)»

