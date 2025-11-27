Acquista un Gratta e Vinci Nuovo 20x e si aggiudica 25 mila euro | colpo fortunato a Reggio Calabria

Reggiotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dea bendata torna a regalare sorrisi. Nell'ultima settimana, grazie al Gratta e vinciNuovo 20x”, è stato centrato un colpo da 25 mila euro presso una tabaccheria in via Reggio Campi II Tronco snc.Come riporta l'Agipronews "il settore del gioco è in una fase di sostanziale stabilità nei punti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Acquista un Gratta e Vinci "Nuovo 20x" e si aggiudica 25 mila euro: colpo fortunato a Reggio Calabria

