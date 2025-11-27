Acquista un Gratta e Vinci Nuovo 20x e si aggiudica 25 mila euro | colpo fortunato a Reggio Calabria

La dea bendata torna a regalare sorrisi. Nell'ultima settimana, grazie al Gratta e vinci “Nuovo 20x”, è stato centrato un colpo da 25 mila euro presso una tabaccheria in via Reggio Campi II Tronco snc.Come riporta l'Agipronews "il settore del gioco è in una fase di sostanziale stabilità nei punti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Acquista un Gratta e Vinci "Nuovo 20x" e si aggiudica 25 mila euro: colpo fortunato a Reggio Calabria

Altri contenuti sullo stesso argomento

Acquista il tuo device ricondizionato o nuovo... e gratta la fortuna! Oltre al risparmio garantito del ricondizionato di qualità, ogni acquisto è un biglietto per la nostra fantastica lotteria a premi. #gratavinci#lotteria#refurbedstore#refurbedstorearona - facebook.com Vai su Facebook

Gratta e vinci: con l’anno nuovo alle porte Adm lancia il nuovo biglietto ‘2026’ - Con l’avvicinarsi del nuovo anno l’Agenzia delle dogane e monopoli lancia il gratta e vinci ‘2026’. Riporta gioconews.it

Gratta e vinci, in provincia di Vicenza due giocatori si aggiudicano un bottino da 5,5 milioni di euro. La fortuna bacia anche a Merano: vinti 2 milioni - La vincita più elevata, segnala l’agenzia Agimeg, è andata a finire a Schio, nella ricevitoria di via Giuseppe Garibaldi, 10. Scrive ilgazzettino.it

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi - Società: Federconsumatori: Il nostro Paese è un caso europeo, se non mondiale, per l’espansione incontrollata dell’azzardo, cresciuto del 42,5% nel post pandemia ... Riporta lapressa.it