Acquista 60 litri d' olio e inganna il titolare | non era vera la ricevuta del bonifico mostrata al commerciante
Un 56enne originario della provincia di Foggia è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Pescara dai carabinieri di Penne, per il reato di truffa, in quanto il 24 ottobre scorso si è presentato presso un’azienda agricola del posto per acquistare 60 litri di olio extravergine, per un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
