Acque verdi in Canal Grande in corso di notifica daspo denunce e sanzioni

Veneziatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stanno per essere notificati i daspo urbani, le denunce e le sanzioni scattate sabato nei confronti di 37 attivisti di Extinction Rebellion, tra cui Greta Thunberg, dopo che il tratto di Rialto del Canal Grande è stato tinto di verde mediante una sostanza versata in acqua, usata anche per scopi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

