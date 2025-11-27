Acque verdi in Canal Grande in corso di notifica daspo denunce e sanzioni

Stanno per essere notificati i daspo urbani, le denunce e le sanzioni scattate sabato nei confronti di 37 attivisti di Extinction Rebellion, tra cui Greta Thunberg, dopo che il tratto di Rialto del Canal Grande è stato tinto di verde mediante una sostanza versata in acqua, usata anche per scopi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Acque verdi in Canal Grande, in corso di notifica daspo, denunce e sanzioni

