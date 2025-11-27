Acqua fresca sostenibile e controllata | inaugurata una nuova Casa dell’Acqua

È stata attivata oggi, giovedì, la Casa dell’Acqua di Savio che erogherà acqua refrigerata, liscia, gassata e leggermente gassata. Rispetto al consumo di acqua in bottiglia, la Casa consentirà di produrre meno rifiuti, con un significativo risparmio economico complessivo per i cittadini-utenti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Acqua fresca, sostenibile e controllata: inaugurata una nuova Casa dell’Acqua

