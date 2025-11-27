Acqua fresca sostenibile e controllata | inaugurata una nuova Casa dell’Acqua

Ravennatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata attivata oggi, giovedì, la Casa dellAcqua di Savio che erogherà acqua refrigerata, liscia, gassata e leggermente gassata. Rispetto al consumo di acqua in bottiglia, la Casa consentirà di produrre meno rifiuti, con un significativo risparmio economico complessivo per i cittadini-utenti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

acqua fresca sostenibile e controllata inaugurata una nuova casa dell8217acqua

© Ravennatoday.it - Acqua fresca, sostenibile e controllata: inaugurata una nuova Casa dell’Acqua

Scopri altri approfondimenti

Acqua del rubinetto, ecco perché per gli esperti è da preferire - La campagna per promuovere l'utilizzo dell'acqua pubblica, che è più sostenibile e non è assolutamente dannosa per la salute Trattare l’acqua con rispetto e responsabilità permette di porre le basi ... Riporta affaritaliani.it

Acqua, inclusione, mobilità e salute per un futuro sostenibile - Come rendere sostenibile la gestione di acqua, salute e mobilità, abbattendo le barriere e sviluppando processi più inclusivi. Come scrive datamanager.it

Cerca Video su questo argomento: Acqua Fresca Sostenibile Controllata