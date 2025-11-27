Acli Terra Benevento | Ettore Varricchio è il nuovo presidente

Tempo di lettura: 3 minuti Ettore Varricchio è il nuovo presidente Acli Terra di Benevento prendendo il posto di Filiberto Parente. Il Congresso provinciale del movimento, svoltosi in via Flora questo pomeriggio, ha sancito il passaggio di consegne avendo sempre come parola d’ordine: l’agricoltura. Si è dunque concluso il quadriennio 2021-25 targato Filiberto Parente e si avvia ora quello affidato al docente Unisannio e già socio aclista, dopo due mandati consecutivi come vicepresidente Acli Terra Benevento, carica ricoperta insieme al professore Romeo Furno. Il Congresso ha anche rinnovato il Comitato che ora vedrà all’interno esponenti del mondo agricolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Acli Terra Benevento: Ettore Varricchio è il nuovo presidente

