Una lunga giornata di confronto costruttivo ha caratterizzato l'incontro tenutosi ieri tra l'amministrazione comunale di Acireale e le rappresentanze sindacali, convocato su richiesta della Cisl funzione pubblica. Durante la sessione, la parte sindacale ha illustrato un articolato pacchetto di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Acireale, via libera all'adeguamento degli stipendi dei dipendenti comunali