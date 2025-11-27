Achille Lauro spiazza Gabbani a X Factor | Fai polemica solo per alimentare il programma interviene Giorgia

Scintille tra Achille Lauro e Francesco Gabbani in apertura della semifinale di X Factor 2025 dopo l'esibizione di Tellynonpiangere. Il botta e risposta tra i due giudici: "Quest'edizione è bella anche se non discutiamo", "Cerco solo di fare giustizia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Metroman. . Achille Lauro a Milano SUBWAY top - facebook.com Vai su Facebook

Arzachena, un Natale diffuso: non solo Achille Lauro nel programma natalizio Vai su X

Achille Lauro spiazza Gabbani a X Factor: “Fai polemica solo per alimentare il programma”, interviene Giorgia - Scintille tra Achille Lauro e Francesco Gabbani in apertura della semifinale di X Factor 2025 dopo l'esibizione di Tellynonpiangere ... Scrive fanpage.it

X Factor, veleno tra Francesco Gabbani e Achille Lauro: «Forse dal tuo posto non senti bene». Scintille in studio - La manche orchestrale della semifinale di X Factor 2025 si apre con tellynonpiangere, della squadra di Francesco Gabbani, che porta sul palco "A te" di ... Come scrive msn.com

Achille Lauro a RTL 102.5: “Questa sera ci sarà l’orchestra, sarà una semifinale bellissima con ospite Irama” - Nel corso di “The Flight”, il cantante ha presentato in diretta radiofonica la semifinale di X Factor 2025, in onda questa sera su Sky e in streaming su NOW a partire dalle 21. rtl.it scrive