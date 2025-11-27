Acetone e Michelle C l’Italia funky house che conquista il mondo
In un panorama dance sempre più affollato, l’Italia porta una voce riconoscibile: Acetone. Attorno a questa realtà, nata come etichetta e diventata vera community, cresce il percorso della giovanissima Michelle C, pronta a presentarsi alla scena internazionale con il singolo “I Run”, pubblicato dalla francese Happy Music. Una family italiana globale Nella musica elettronica italiana, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Giornata qualunque… ma con le good vibes giuste Si lavora in silenzio, con concentrazione e tanta passione. Nuovi contenuti musicali speciali arriveranno presto. Grazie a tutti per il supporto continuo! Booking & Management: [email protected] - facebook.com Vai su Facebook
Michelle C, giovanissima DJ sarda, cresce anche a livello internazionale - Michelle C, giovanissima DJ sarda, racconta così una bella esperienza internazionale con la sua musica. corrierenazionale.it scrive
Dj Michelle, 13 anni, sette tracce prodotte da Acetone Records - Ha 13 anni Michelle Casula, in arte dj Michelle, tra le più giovani disc jockey al ... Secondo msn.com