A volte basta davvero un dettaglio a fare un intero look. Un particolare che si fa talmente notare che diventa protagonista assoluto come tocco di stile personale. Ma la cosa ancora più interessante è che spesso non ci vogliono cose complicate per arrivare a questo risultato. Anzi. Nella maggior parte dei casi si tratta di strategie di styling facilissime da replicare. Un esempio su tutti? Un tocco di colore forte dove non ci se lo aspetta. È questo infatti il fulcro di questo outfit blouson e colletto a contrasto che esaminiamo oggi e che arriva dalla sfilata autunno inverno 202526 di Emilia Wickstead.

Accostando una camicia a tinta forte e blouson di pelle dalla nuance neutra, si crea un look facile e chic che non passa inosservato