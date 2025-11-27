Accordo siglato e vertenza chiusa alla filiale Brt di Madonna dell' Acqua

Dopo 8 giorni di sciopero, dove non sono mancate le tensioni, si è chiusa la vertenza fra Afs (appalto Brt) e il corpo dipendenti di magazzinieri e corrieri della filiale di via Pietrasantina. La mattina del 25 novembre è stato siglato l'accordo fra i rappresentanti dell'azienda gestrice dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

