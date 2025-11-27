Accordo con la Cattolica | La sfida è la prevenzione
Prevenire il debito prima che diventi emergenza. Ci provano la Camera arbitrale di Milano e l’Osservatorio del debito privato dell’Università Cattolica di Milano attraverso la firma di una convenzione finalizzata a promuovere azioni concrete, studi e proposte innovative per intercettare situazioni di difficoltà e intervenire in tempo. "In dieci anni la Camera arbitrale di Milano ha gestito oltre 1.900 richieste di aiuto da parte di persone in difficoltà patrimoniali ed economiche per eccesso di debito, e il fenomeno è in costante crescita – sottolinea Rinaldo Sali (nella foto), vicedirettore della Camera arbitrale di Milano e responsabile dell’Organismo per la gestione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione controllata del patrimonio –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
