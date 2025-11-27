Accordo con la Cattolica | La sfida è la prevenzione

Ilgiorno.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prevenire il debito prima che diventi emergenza. Ci provano la Camera arbitrale di Milano e l’Osservatorio del debito privato dell’Università Cattolica di Milano attraverso la firma di una convenzione finalizzata a promuovere azioni concrete, studi e proposte innovative per intercettare situazioni di difficoltà e intervenire in tempo. "In dieci anni la Camera arbitrale di Milano ha gestito oltre 1.900 richieste di aiuto da parte di persone in difficoltà patrimoniali ed economiche per eccesso di debito, e il fenomeno è in costante crescita – sottolinea Rinaldo Sali (nella foto), vicedirettore della Camera arbitrale di Milano e responsabile dell’Organismo per la gestione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione controllata del patrimonio –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

accordo con la cattolica la sfida 232 la prevenzione

© Ilgiorno.it - Accordo con la Cattolica: "La sfida è la prevenzione"

Approfondisci con queste news

La sfida della Cattolica: essere «la migliore università per il mondo» - Cio&#232; un «organismo che necessita di una cooperazione tra le diverse sensibilità che la animano». Secondo avvenire.it

Università, la sfida alla malnutrizione parte dal Campus Cattolica di Cremona - Puntare sulle nuove generazioni per lavorare a un mondo senza fame e malnutrizione raccogliendo il testamento morale di Papa Francesco. Si legge su notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Accordo Cattolica Sfida 232