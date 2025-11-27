Accolti i primi ospiti dopo la ristrutturazione aperto il centro diurno Monte Vici
Ha appena aperto i battenti il rinnovato Centro socio riabilitativo diurno “Monte Vici” e già accolto i primi ospiti. Dopo gli atti vandalici di qualche mese fa dell’edificio già sede dell’Anpi, l’amministrazione comunale ha risistemato la struttura sia all’interno che all’esterno, consegnandola. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
