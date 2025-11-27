Accoltellata dall’ex marito in strada irpina ferita a Firenze

Tempo di lettura: 2 minuti  Ancora gravi aggressioni a donne: il 25 novembre a Firenze, in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza, una 29enne tunisina è stata sfregiata dal marito – col quale è in corso una causa di separazione – con più coltellate al volto. E’ successo nel tardo pomeriggio in via Solferino dove c’era l’ex Teatro Comunale, zona elegante del centro. Le sue urla hanno richiamato l’attenzione dei passanti che hanno dato l’allarme e messo in fuga l’aggressore. I carabinieri però lo hanno fermato in una strada vicina, ancora armato di coltello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

