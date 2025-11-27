Accoltellata dall' ex marito a Firenze nel giorno contro la violenza sulle donne lei l' aveva già denunciato
Una donna è stata accoltellata dall’ex marito a Firenze: l'uomo, già denunciato, è stato arrestato ed è accusato di lesioni e maltrattamenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sestarete TV - Canale 81. . ?”Accoltellata dal mio ex davanti ai bambini” Selenia Ensabella racconta ai nostri microfoni il suo dramma e mette in guardia: “Attenzione ai campanelli dall’allarme” #gruppormb #sestareteradiotv - facebook.com Vai su Facebook
La figlia della donna accoltellata dall’ex a Qualiano: “Giustizia per mamma, lui dentro per sempre” Vai su X
Donna accoltellata al volto dall'ex marito. Salvata dai passanti - L'uomo, arrestato dai Carabinieri, avrebbe convinto la vittima a incontrarlo con un pretesto, per poi aggredirla in strada ... Lo riporta rainews.it
Donna accoltellata sul Gra dall'ex marito: l'uomo catturato dalla polizia - È stato rintracciato dalla Squadra Mobile l'uomo che martedì mattina ha accoltellato in auto sul Gra l'ex moglie, 37enne di origine peruviana. Come scrive msn.com
Donna accoltellata a Qualiano vicino Napoli, fermato l'ex compagno: era evaso dai domiciliari - Arrestato l'ex compagno della donna accoltellata a Qualiano: era evaso dai domiciliari per aggredirla, a marzo un precedente ... virgilio.it scrive