Accoltellata dall' ex marito a Firenze nel giorno contro la violenza sulle donne lei l' aveva già denunciato

Una donna è stata accoltellata dall'ex marito a Firenze: l'uomo, già denunciato, è stato arrestato ed è accusato di lesioni e maltrattamenti.

