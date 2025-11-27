Accoltellata dall' ex marito a Firenze nel giorno contro la violenza sulle donne lei l' aveva già denunciato

Una donna è stata accoltellata dall’ex marito a Firenze: l'uomo, già denunciato, è stato arrestato ed è accusato di lesioni e maltrattamenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

