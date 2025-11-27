Accoglienza agli ucraini | Abitudine alla guerra? Provate a guardare il tg senza l’audio

"Noi non guardiamo al bisogno, ma alle persone. E una persona va ascoltata". Certo che in questi tempi di violenza gratuita, magari per una partita di calcio, ad ascoltare le parole del direttore della Caritas Giorgio Rocchi sembra di essere in un altro secolo. Non c’è invece persona che più di lui, insieme ai suoi collaboratori e alla diocesi guidata dal vescovo Gianpiero Palmieri, sia con il naso ben infilato nella realtà. A lui abbiamo chiesto cosa succede con il dramma dei profughi ucraini ospitati all’indomani del 24 febbraio 2022 sul nostro territorio. Direttore Rocchi, dal giorno dopo l’invasione russa voi vi siete prodigati per accogliere quanti più ucraini possibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accoglienza agli ucraini: "Abitudine alla guerra? Provate a guardare il tg senza l’audio"

Argomenti simili trattati di recente

Prima e dopo il campo, c'è l’ospitalità. Accoglienza, rispetto e buoni sapori danno il benvenuto nella nostra casa agli amici della Came Treviso C5. ? E il solito grazie di cuore ai partner che ci accompagnano nel TERZO TEMPO ROSSOBLù garantendo q - facebook.com Vai su Facebook

Accoglienza agli ucraini: "Abitudine alla guerra? Provate a guardare il tg senza l’audio" - Il direttore provinciale della Caritas e i risultati positivi grazie all’ospitalità diffusa: "Ma anche se si integrano e trovano un lavoro, dentro sono sempre dilaniati. Si legge su ilrestodelcarlino.it