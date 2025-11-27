Acampora Pd | Premiato impegno noi primo partito a Napoli

Tempo di lettura: 3 minuti “Il Partito Democratico è stato premiato dal voto regionale in Campania, soprattutto a Napoli. Il 19.48 per cento, con oltre 52mila voti raccolti, rappresenta il riconoscimento di un ruolo centrale avuto negli ultimi quattro anni, come guida di una coalizione che sta rialzando, risanando e migliorando questa città. Ora siamo pronti a farlo anche per la Regione, grazie ai dieci consiglieri eletti, e presto potremo farlo al governo dell’Italia”. Così in una nota Gennaro Acampora, capogruppo dem nel consiglio comunale di Napoli. “ Come già avvenuto alle europee del 2024, il Partito Democratico non solo mantiene il suo primato ma lo rafforza – aggiunge Acampora – del resto il cosiddetto modello Napoli è stato la bussola del confronto che ha portato alla scelta di Roberto Fico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

