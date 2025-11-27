abusi su bimba di 6 anni arrestato il padre degli amichetti il racconto choc e le indagini

Pisa, 27 novembre 2025 – Il quadro indiziario, alla fine, ha trovato riscontri significativi negli accertamenti di genetica forense delegati dalla Procura: gli esiti di laboratorio hanno permesso – da quanto viene spiegato – «di rinvenire tracce di Dna dell’indagato sui vestiti della piccola vittima». Così per un ventitreenne di origini straniere, che risiede in provincia di Pisa, si sono aperte le porte del carcere dove si trova in misura cautelare. Su di lui pende l’accusa di aver usato violenza sessuale su una bambina di appena sei anni. E’ questo, infatti, il titolo di reato contestato allo straniero al termine di un’indagine della squadra mobile di Pisa, scattata dopo il ricovero in ospedale della bambina: la piccola era stata accompagnata per accertamenti sanitari dalla madre dopo i racconti forniti dall’adulto successivamente alle rivelazioni, pur confuse e inconsapevoli, che la bambina aveva fatto alla mamma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

