Abiti ribelli un’azione teatrale che celebra la donna nel tempo | l’evento al Biondo
Cento abiti da sposa donati da un atelier, che vuole mantenere l'anonimato, per la valorizzazione delle donne e dei legami intergenerazionali, dell'arte e della cultura come strumenti di inclusione, dello sport e del benessere in spazi pubblici, della partecipazione attiva e del senso di comunità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
