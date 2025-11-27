Abetone ci siamo | impianti aperti in anticipo ecco quali Il prezzo dello skipass

Abetone Cutigliano (Pistoia), 27 novembre 2025 – Finalmente ci siamo. Sabato 29 novembre parte la stagione invernale 2025-2025 al comprensorio sciistico dell’ Abetone. La conferma ufficiale è arrivata oggi, giovedì 27 novembre, dopo che i referenti delle principali società impiantistiche hanno verificato le previsioni meteo e la tenuta del manto bianco caduto nei giorni scorsi. Abetone neve sciatori AcerboniFotoCastellani Abetone, quali impianti aprono. Disco verde, quindi, all’apertura per questo fine settimana – sabato 29 e domenica 30 novembre – dei seguenti impianti: nel comprensorio della Val di Luce ‘gireranno’ la seggiovia del Gomito, quella del Passo d’Annibale fino alla stazione intermedia, gli skilift Sprella e Abetina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Abetone, ci siamo: impianti aperti (in anticipo), ecco quali. Il prezzo dello skipass

