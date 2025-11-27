Abetone | al via in anticipo la stagione dello sci impianti aperti nel weekend

Firenzepost.it | 27 nov 2025

La stagione sciistica inizia quest’anno con una settimana di anticipo nel comprensorio di Abetone e Val di Luce, sulla Montagna Pistoiese. Si parte sabato 29 novembre 2025, anziché in occasione del successivo ponte dell’Immacolata, l'8 dicembre L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

