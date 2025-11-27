Abetone | al via in anticipo la stagione dello sci impianti aperti nel weekend
La stagione sciistica inizia quest’anno con una settimana di anticipo nel comprensorio di Abetone e Val di Luce, sulla Montagna Pistoiese. Si parte sabato 29 novembre 2025, anziché in occasione del successivo ponte dell’Immacolata, l'8 dicembre L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Scopri altri approfondimenti
NELL’AUTUNNO PISTOIESE C’È POSTO ANCHE PER SOGNARE DI CALCIO Si sa, l’autunno sotto l’Abetone regala funghi, castagne, serate passate davanti ad un bicchiere e un piatto caldo fumante. Questo autunno 2025 ha regalato però a Pistoia anche u - facebook.com Vai su Facebook
Abetone, ci siamo: piste e impianti da sci aperti (in anticipo), ecco quali. Il prezzo dello skipass - La conferma ufficiale è arrivata dopo che i referenti delle principali società impiantistiche hanno verificato le previsioni meteo e la tenuta del manto bianco ... Da msn.com
L'Abetone anticipa l'apertura della stagione sciistica: quali sono le piste aperte dal 29 novembre e quanto costa - Nel comprensorio di Abetone e Val di Luce, sulla Montagna Pistoiese, la stagione sciistica inizia quest’anno con una settimana di anticipo. Scrive corrierefiorentino.corriere.it
Stagione sci al via all'Abetone, aprono gli impianti risalita - "È confermata per sabato 29 novembre l'apertura di una parte degli impianti di risalita del comprensorio di Abetone". Scrive ansa.it