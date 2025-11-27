Abbiamo rafforzato la rete contro la violenza

Ilrestodelcarlino.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mese di novembre il Comune di Portomaggiore ha dedicato un ampio calendario di iniziative alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Un vasto programma costruito grazie alla collaborazione di associazioni, scuole, realtà sociali e culturali del territorio. Un percorso condiviso che ha coinvolto la cittadinanza attraverso cinema, fotografia e installazioni pubbliche. Le attività si sono aperte con due proiezioni cinematografiche presso la Biblioteca Peppino Impastato: l’11 novembre con "Familia" di Francesco Costabile e il 18 novembre con "Dio è donna e si chiama Petrunya" di Teona Strugar Mitevska. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

