Abbiamo intervistato le suore più famose di TikTok cosa c' è dietro la mossa di marketing geniale

Romatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In tanti l’avevano già capito. Adesso la conferma arriva dalle stesse suor Felicetta e suor Paola in un’intervista a RomaToday. Le sorelle più virali del web non sono delle vere religiose: ma attrici che interpretano dei personaggi.Non ce l’hanno detto chiaramente ma l’hanno lasciato intendere. 🔗 Leggi su Romatoday.it

