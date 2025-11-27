Abbandonata dal padre quando era piccola | Può cancellare il suo cognome

Rimini, 27 novembre 2025 – “Mio padre mi ha abbandonata quand’ero piccola. Per me è un estraneo. Non voglio più portare il suo cognome ”. La Prefettura di Rimini aveva respinto la richiesta di cancellare il cognome paterno. Lei non si è arresa: ha fatto ricorso al Tar ingaggiando una lunga battaglia legale. E i giudici del Tribunale amministrativo regionale le hanno dato ragione. La ragazza, una 21enne riminese, ha diritto “al cambio di cognome, per recidere un legame solo di forma con il padre e impostole per legge – scrivono i giudici – che negli anni ha pesato sulla sua condizione personale, in quanto del tutto estraneo alla sua identità personale”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

