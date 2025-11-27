A14 Bologna-Taranto riaperto il casello di Imola

Bolognatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla A14 Bologna-Taranto, all'altezza del km 50, a partire dalle 6:00 di giovedì 27 novembre ha nuovamente aperto, come da cronoprogramma, il casello di Imola, che era stato chiuso in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire la fase più intensa dei lavori di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

a14 bologna taranto riaperto il casello di imola

© Bolognatoday.it - A14 Bologna-Taranto, riaperto il casello di Imola

Approfondisci con queste news

a14 bologna taranto riapertoA14 Bologna-Taranto, riaperto il casello di Imola - Taranto, all'altezza del km 50, a partire dalle 6:00 di giovedì 27 novembre ha nuovamente aperto, come da cronoprogramma, il casello di Imola, che era stato chiuso in entrata verso ... Secondo bolognatoday.it

AUTOSTRADA A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO PESCARA OVEST- PESCARA SUD VERSO BARI - lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria “Vaccari”, dalle 22:00 di ... Lo riporta abruzzoweb.it

Chiuso casello A14 di Senigallia - Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 27, alle 5:00 di venerdì 28 novembre, sarà chiusa la ... Scrive senigallianotizie.it

Cerca Video su questo argomento: A14 Bologna Taranto Riaperto