A Villa Cipressi nel magico borgo di Varenna è già Natale

Scatta il countdown delle Feste e il borgo di Varenna si accende di luci e magia con l'apertura di Villa Cipressi e del suo Christmas Garden. Uno dei parchi botanici più amati del Lago di Como si trasforma dunque in un giardino incantato, tra spettacolari installazioni luminose, musiche natalizie.

Tra luci, colori e atmosfera da fiaba…il Natale si accende Il Christmas Garden di @hotelvillacipressi non è mai stato così incantato

Nel borgo più amato del Lago di Como il Natale è magia: ecco Villa Cipressi Christmas Garden, incanto da fiaba - C’è un luogo, affacciato sulle acque più romantiche del Lago di Como, dove il Natale si fa ancora più magico tra cipressi e magnolie, tra profumi d’inverno e luci che danzano come stelle. Lo riporta comozero.it

Il parco nel borgo magico sul Lago di Como si trasforma in una fiaba di Natale: luci, installazioni, elfi, golosità - Sul Lago di Como scatta il countdown delle Feste e il borgo di Varenna si accende di luci e magia con l’apertura di Villa Cipressi Christmas Garden. Come scrive comozero.it

