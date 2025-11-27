A Villa Cipressi nel magico borgo di Varenna è già Natale

Scatta il countdown delle Feste e il borgo di Varenna si accende di luci e magia con l’apertura di Villa Cipressi e del suo Christmas Garden. Uno dei parchi botanici più amati del Lago di Como si trasforma dunque in un giardino incantato, tra spettacolari installazioni luminose, musiche natalizie. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - A Villa Cipressi, nel magico borgo di Varenna, è già Natale

