A Vallisa di Bari in scena ' Crisalidi | Giunone allo specchio'
Con «Crisalidi: Giunone allo specchio» la Compagnia Diaghilev torna a produrre il teatro emergente che si nutre di nuova linfa nei testi e nella loro interpretazione. E in quest’inedito progetto di scrittura scenica, al debutto dall’1 al 4 dicembre nell’auditorium Vallisa di Bari per la stagione. 🔗 Leggi su Baritoday.it
