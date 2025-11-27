A Vallisa di Bari in scena ' Crisalidi | Giunone allo specchio'

Baritoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con «Crisalidi: Giunone allo specchio» la Compagnia Diaghilev torna a produrre il teatro emergente che si nutre di nuova linfa nei testi e nella loro interpretazione. E in quest’inedito progetto di scrittura scenica, al debutto dall’1 al 4 dicembre nell’auditorium Vallisa di Bari per la stagione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

