A Treia la presentazione dell' ultimo libro di Leonardo Piana
Treia, 27 novembre 2025 - Sabato alle 17, al ristorante “Oh!” a San Lorenzo di Treia ci sarà la presentazione dell’ultima creatura letteraria del giovane autore di Pollenza Leonardo Piana, “Missione Tramonto”. “Ambientato nella Berlino Est anni Ottanta, il libro è di stringente attualità, visto lo scenario di guerra del nord est europeo che rischia di deflagrare oltre la Transnistria, ove il tramonto di fatto rischia di essere il passaggio epocale del nostro continente, l'Europa - spiegano i promotori -. L'iniziativa curata e promossa dall’associazione "Arte Per Le Marche" mira a creare delle sinergie culturali e la scelta di "Oh!", spazio di ristoro e ricreativo di inclusione sociale, diviene luogo di accoglienza verso la cultura, rappresenta un modo concreto di nutrirsi non solo di ottimo cibo per il palato finanche per la mente”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
